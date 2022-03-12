استثمار

متحف الحضارة ينظم ورش عمل لزيادة الوعي الأثري (صور)

انطلقت اليوم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات ورشتى عمل لرفع كفاءة المشاركين والمهتمين بزيادة الوعى الاثرى والثقافى والحضارى. وأوضحت نانسى عمار أخصائي تراث أول، أن الورشة الأولى تناولت ( فن البازل ) وتم فيها عرض لوحات من الحضارة المصرية…

دعاء محمود 9:15 م, السبت, 12 مارس 22 9:15 م, السبت, 12 مارس 22

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انطلقت اليوم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات ورشتى عمل لرفع كفاءة المشاركين والمهتمين بزيادة الوعى الاثرى والثقافى والحضارى.

وأوضحت نانسى عمار أخصائي تراث أول، أن الورشة الأولى تناولت ( فن البازل ) وتم فيها عرض لوحات من الحضارة المصرية والفلكلور الشعبى المصرى منفذة بطريقة البازل تفاوتت فى الحجم والشكل وتم شرح تاريخ ونشأة فن البازل الذى ظهر فى القرن ١٨ حينما كان الاوربيون يقومون بلصق الخرائط على قطع من الخشب ثم تقطيعها الى أجزاء صغيرة وتطورت فى القرن ال ١٩ باستخدام الورق المقوى.

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كما تم تعريف الزائرين بأهمية هذا الفن فى نشر وتبادل الثقافات المختلفه بين الشعوب وأحياء التراث من خلال إظهار الجوانب الجماليه والحضاريه للتاريخ المصرى وذلك من خلال مشاركة الزوار وخاصة الشباب والاطفال فى تركيب البازل وإنتاج لوحات فنية رائعه بالتعاون مع مؤسسة fluffy Bear.

وأشارت منار حسن أخصائى تراث أول، إلى أن الورشة التانية تناولت تصميم مجسمات بتقنية ال 3D printer بالتعاون مع مؤسسة Ab3ad وإنتاج مجسمات مستوحاة من الحضارة المصرية كالاهرامات وزهرة اللوتس وغيرها وشرح كيفية عمل هذة المجسمات وتوظيفها فى منتجات عصرية للاستخدام فى مجالات مختلفه وتوزيع بعض النماذج على الزائرين.

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وأضافت منار أن زوار المتحف عبروا عن سعادتهم بالتقاط الصور التذكاريه لهم من خلال مجسمات التصوير المنفذة على شكل شخصيات فرعونية قام بتصميمها فريق التراث بالمتحف.

وقال الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إن هذه الأنشطة والفعاليات تستلهم روح الحضارة المصرية وتعيد إحياء كل مقوماتها مما ينتج عنه احداث تغيير نوعى تظهر نتائجه سريعا على فكر وثقافة وسلوك المصريين.

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وأضاف أن هذه الصورة تحفز الأطفال والشباب وتشحذ هممهم وتدفعهم كى يحققوا أعلى مراكز الإنجاز ، وانتهت الورش بتقديم شهادات تقدير مقدمه من إدارة المتحف للمشاركين بالورود.

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بقلم دعاء محمود

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