متحف الحضارة ينظم ورشة عمل عن رسم الزخارف النباتية والزهرية فى الفن المصرى القديم

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة عمل عن رسم الزخارف النباتية والزهرية فى الفن المصرى القديم خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ مايو الحالى.

وذلك فى إطار الاهتمام بالفنون المصرية القديمة وإلقاء الضوء عليها من خلال برنامج الأنشطة والفعاليات الفنية للمتحف، وقدمت الورشة الفنانة نرمين مصطفى، أخصائي فنون أول بالمتحف القومي للحضارة المصرية، ومؤسس مشروع مركز الفنون المتحفية، قامت خلالها بتحليل فني للنباتات والزهور المصرية، واستلهام الفنان المصري القديم من الطبيعة المحيطة به.

استغرقت ورشة العمل ثلاثة أيام، تناول اليوم الأول الأشجار والنخيل في مصر القديمة، وأساليب رسمها، حيث تعلم المشاركين طريقة رسم العناصر النباتية وفقاً لقواعد هندسية ونسب دقيقة، واليوم الثاني، محاضرة عن تنسيق الزهور في مصر القديمة، تلتها ورشة عمل عن أساليب رسم الشجيرات ورسم تنسيق باقات الزهور في مصر القديمة.

أما اليوم الثالث لورشة العمل، فتناول تقنيات وأساليب مختلفة للتلوين، حيث قام المتدربون برسم اسكتشات لبعض الأشجار والنباتات المختلفة بالأسلوب المصري القديم كتطبيق على ما تعلموه خلال ورشة العمل والتى لاقت إقبالاً كبيراً، وحضرها عدد كبير من المشاركين.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بأننا نهتم بإقامة مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تشجيع الجمهور على استكشاف الحضارة المصرية من خلال الفن وجذب المزيد منهم لتعلم وممارسة الفنون، وربطها بالمقتنيات المتحفية، مما يساعد على رفع الوعي الفني لديهم وترسيخ شعورهم بالانتماء لهويتنا المصرية، وهو ما يحدث بالفعل منذ بداية هذه الفعاليات والأنشطة الفنية.

واستمتع المشاركين بحضور ورشة العمل، وطالبوا باستمرار ورش العمل الخاصة بتعليم رسم الزخارف في الحضارات المختلفة، والتوسع فيها حيث تعكس سمات حضارات الشعوب ، الأمر الذي يجعل وضعها في الاعتبار في خطط فعاليات الشهور المقبلة أمراً جديراً بالاهتمام.