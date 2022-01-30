استثمار

متحف الحضارة ينظم ورشة عمل حية عن فن النحت (صور)

وذلك في إطار سعي المتحف إلى إعادة الاهتمام بفن النحت كأحد انواع الفنون التى تميز بها الفنان المصرى القديم
دعاء محمود 10:28 م, الأحد, 30 يناير 22 10:28 م, الأحد, 30 يناير 22

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نظم المُتحف القوميّ للحضارة المصرية بالفسطاط ورشةِ عمل حية ضمن فعاليات التراث وذلك بعنوان “فن النحت” تجربة النحت المباشر على صخور الجرانيت والكوارتز والحجر الجير ي والرملي ،وذلك في إطار سعي المتحف إلى إعادة الاهتمام بفن النحت كأحد انواع الفنون التى تميز بها الفنان المصرى القديم.

جاء ذلك من خلال ورش مجانية متخصصة تناسب فئات عمرية مختلفة، كما اقيم معرض فنى للعديد من الأعمال الفنية المنفذة.

وقالت نانسى عمار أخصائي تراث أول وأحد المشرفين على الورشة إن الفنان بركات حمزة بن مدينة الأقصر قدّم نموذج لتمثال ( خنسو ) الموجود فى القاعة المركزية بالمتحف ، وذلك بالنحت المباشر على حجر من الجرانيت أمام الزوار وبدأ فى نحت معالم الوجه باستخدام أدوات ومعدات كهربائية خاصة بالنحت إلى جانب أدوات تقليدية يدوية.

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وأضافت منار حسن أخصائى تراث أول وأحد المشرفين أيضا على ورشة العمل أنه تم إتاحة كتلة من الحجر الرملي للزوار للتعلم والتجربة وبالفعل حضر طلبة وطالبات من كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية والآثار والذين يسعون إلى تعلم فن النحت.

وقام الفنان بركات بالشرح لهم نظرى وعملى وجربوا أدوات النحت وتعلموا كيفية استخدامها ، وكانت هناك أربعة تماثيل معروضة من أعماله مزودة بمعلومات عن كل تمثال .

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وحرص الزوار على تصويرهم وأشادوا بجودة وطريقة النحت المنفذة بهم .

وأشار الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بأن الفاعلية لاقت استحساناً واقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب والأطفال بصفة خاصة الذين عبّروا عن سعادتهم البالغة لممارسة هذه الحرفة الجميلة التى كان يقوم بها أجدادهم ، منوها بأنه تم تكريم المشاركين فى ختام الفاعلية واهدائهم شهادات تقدير مُقدّمة من المتحف ، وذلك تعبيراً لكل من يقدم جهداً وعلماً وعطاءً ينمى ويرفع حالة الفخر والنهوض بهذا الوطن وماقدمه أجدادنا العظماء ليبقى لنا أبد الدهر .

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بقلم دعاء محمود

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