متحف الحضارة يستقبل 3 وفود رسمية من جزر المالديف وإندونيسيا والبنك الدولي

استمراراً للزيارات الرسمية التي تتوافد على المتحف القومي للحضارة المصرية، استقبل المتحف اليوم، ثلاثة وفود رسمية من جزر المالديف، واندونيسيا، و البنك الدولي، وذلك على هامش زيارتهم الحالية إلى مصر.

وقد استقبلت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، وزيري المالية، و الاقتصاد من جزر المالديف، ورئيس البنك المركزي لدولة اندونيسيا، و رئيس مجلس إدارة البنك الدولي و أعضاء مجلس ادارته ووفد من المديرين التنفيذين للبنك، حيث رحبت بهم وإصطحبتهم في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي، النسيج المصري، والمومياوات الملكية، وقدمت لهم شرحاً تفصيلياً عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريده تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.

وخلال الجولة، أبدى أعضاء الوفد سعادتهم بهذه الزيارة، وما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم داخل المتحف.

وفي السياق ذاته، استقبل متحف شرم الشيخ، وزيرة مالية إندونيسيا والوفد المرافق لها، وذلك على هامش تواجدهم في مدينة شرم الشيخ لحضور فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمقام بمدينة شرم الشيخ، حيث قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة والتعرف على مقتنياته الأثرية به معربين عن سعادتهم بما رأوه من كنوز أثرية متميزة.