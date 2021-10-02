استثمار

متحف الحضارة يستقبل وفدًا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي (صور)

على هامش زيارتهم الحالية لمصر
دعاء محمود 2:19 م, السبت, 2 أكتوبر 21 2:19 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية وفدًا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربى، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر، حيث كان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

ورحب “غنيم” بأعضاء الوفد، حيث قام بتعريف الوفد بالموقع الفريد للمتحف الذى يقع فى مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، وهو الموقع الذى يمثل ملتقى حقيقيًا لكل عصور الحضارة المصرية.

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وقام الوفد بجولة داخل القاعة الرئيسية بالمتحف، حيث اصطحبتهم أمينة المتحف نسمة أحمد، إلى قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين .

وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، أن متحف الحضارة يعد مشروعا حضاريا شاملا على أرض الفسطاط، يعمل على تحقيق الإبداع الثقافى والتميز فى نشر الوعى الفكرى والحضارى للجميع، حيث تتنافس الأسر فى كل أنحاء العالم لزيارته والتعرف على هذه الدرر الثمينة التى تحتويه.

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وأشارت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف، إلى أنه فى ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة متحف الحضارة وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

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بقلم دعاء محمود

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