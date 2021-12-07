استثمار

متحف الحضارة يستقبل وفدين رفيع المستوى من دولتي البحرين والإمارات

استمرارا لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لمشاهدة واكتشاف ما يحتوية من قطع أثرية متميزة، وخاصة المومياوات الملكية، استقبل المتحف اليوم وفدين رفيع المستوى من دولتي كل من البحرين و الإمارات العربية المتحدة. ضم الوفدين زايد…

دعاء محمود 11:53 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 11:53 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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استمرارا لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لمشاهدة واكتشاف ما يحتوية من قطع أثرية متميزة، وخاصة المومياوات الملكية، استقبل المتحف اليوم وفدين رفيع المستوى من دولتي كل من البحرين و الإمارات العربية المتحدة.

ضم الوفدين زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض والوفد المرافق لهما، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والوفد المرافق له.

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وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف والذي رحب بهما وإعطائهم نبذة عن المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.

ثم اصطحبت نسمة أحمد أمينة المتحف، زايد بن راشد الزياني والوفد المرافق له، في جولة تضمنت شرحًا تفصيليًا عما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ فريدة، وما يقدمه من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه.

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وخلال الزيارة أشاد وزير البحرين بالمستوى العالمي للمتحف الذي أصبح أحد أشهر المتاحف حول العالم، وخاصة بعد الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي.

واصطحبت كاريمان أحمد أمينة المتحف، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا والوفد المرافق له، في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها الممتدة إلى يومنا هذا.

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وخلال الجولة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية، وسيناريو العرض المتحفي، كما أشادوا بحسن الاستقبال، والتنظيم داخل وخارج المتحف.

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بقلم دعاء محمود

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