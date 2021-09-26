متحف الحضارة يستقبل مدير منظمة «إيسيسكو»

أبدي الضيف اهتمامًا كبيرًا وإعجابًا بما شاهده من مقتنيات أثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الأحد، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وقد رافقته خلال الزيارة الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وحرص المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) علي تفقد المتحف، وكان فى استقباله سيد ابو الفضل المشرف على الشئون الأثرية بالمتحف حيث قام باصطحابه بجولة داخل قاعات المتحف.

فيما أبدي الضيف اهتمامًا كبيرًا وإعجابًا بما شاهده من مقتنيات أثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي، التي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

وقد أثنى الدكتور سالم بن محمد المالك على الجهد الكبير الذي بذلته مصر بمختلف أجهزتها لإنشاء المتحف وإنجاح موكب المومياوات الملكية الذي كان وما زال حديث العالم كله.

كما أثنى أيضًا على هذا الصرح العظيم، وقال إنه إضافة للمتاحف العالمية، وأن ما شاهده في المتحف يدعو للفخر، ليس فقط للمصريين ولكن للعالم أجمع، وأن إنشاءه ليس غريباً علي مصر التي تنتج حضارة تبهر العالم كله.