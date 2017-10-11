متحف الحضارة يستقبل عددا من القطع الأثرية.. غداً

دعاء محمود: يستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، غداً الخميس، 5 صناديق لقطع أثرية من مجموعة حفائر عزبة الوالدة، الموجودة بمخازن المتحف المصرى بالتحرير، وذلك فى إطار خطة وزارة الآثار لنقل القطع الأثرية من المتاحف، ومخازن المواقع الأثرية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية تمهيدا



دعاء محمود:



يستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، غداً الخميس، 5 صناديق لقطع أثرية من مجموعة حفائر عزبة الوالدة، الموجودة بمخازن المتحف المصرى بالتحرير، وذلك فى إطار خطة وزارة الآثار لنقل القطع الأثرية من المتاحف، ومخازن المواقع الأثرية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية تمهيداً لافتتاح مرحلته الثانية.

وأوضح المهندس محروس سعيد، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، أن المجموعة التى سيتم نقلها غدا، تضم عدد من الأوانى الفخارية والحجرية والتوابيت الفخارية، ومجموعة من اللوحات الجنائزية الصغيرة والحلي.

وأشار إلى أنه كان قد تم نقل 52 صندوقا لنفس المجموعة في يوليو الماضي، من ضمن 130 صندوقا كانت بمخزن المتحف المصري بالتحرير، ومن المقرر أن يتم نقل باقي الصناديق علي دفعات خلال الفترة القادمة.

وأكد أن القطع ستخضع لأعمال الترميم الأولى، والتعقيم والتوثيق الأثري بمعامل المتحف القومي للحضارة المصرية، قبل إيداعها بالمخازن لحين عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي بعد افتتاح المرحلة الثانية من المتحف.

وأضاف أن تلك القطع كان قد تم اكتشافها ضمن مجموعة مكتشفات الأثرى زكى سعد، الذى كان يعمل مديراً للحفائر الملكية بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان بين عامى ١٩٤٢- ١٩٥٤، وبلغ عدد القطع المكتشفة آنذاك أكثر من ٨٠٠٠ قطعه، يرجع أغلبها للعصر الفرعوني المبكر (الأسرتين الأولى والثانية).

يذكر أن المتحف القومى للحضارة المصرية افتتح جزئيا فى فبراير من هذا العام، وتم افتتاح قاعة العرض المؤقت، التى يعرض فيها تاريخ تطوير ٤ صناعات منذ عصر ما قبل الأسرات، وحتى العصر الحديث من حرف صناعة الفخار والنسيج والتجارة والمصاغ.



