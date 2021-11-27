متحف الحضارة يستقبل المصمم العالمي لبناني الأصل إيلي صعب وعائلته

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عائلة المصمم العالمي لبناني الأصل إيلي صعب، و الذي وصل إلى القاهرة مع أسرته مساء أمس لأقامة أحد عروض الأزياء. وكان في استقبال إيلي صعب بالمطار نسرين عثمانلي مديرة مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي…

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عائلة المصمم العالمي لبناني الأصل إيلي صعب، و الذي وصل إلى القاهرة مع أسرته مساء أمس لأقامة أحد عروض الأزياء.

وكان في استقبال إيلي صعب بالمطار نسرين عثمانلي مديرة مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة، بالورود و الكتيبات الدعائية عن المقصد السياحي المصري.

وحرصت أسرة المصمم العالمي على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان في استقبالهم الدكتور كريم قنديل عضو العلاقات العامة حيث قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية.

وأبدت إعجابها بالمقتنيات الأثرية المتميزة والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهرت بطريقة عرض المومياوات الملكية في القاعة الخاصة بهم والتي تم نقلها في موكب مهيب في إبريل الماضي.