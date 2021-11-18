استثمار

متحف الحضارة يستقبل السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة (صور)

والوفد المرافق له
دعاء محمود 5:41 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 5:41 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير الإيطالي الجديد بمصر ميكيلى كواروني، برفقته بروفيسور دافيدي سكالماني المستشار الثقافى لدولة إيطاليا بمصر ومدير المعهد الثقافى الإيطالى والدكتورة جوزفينا كابريتو مدير معهد الآثار الإيطالى.

تأتى الزيارة فى إطار البرنامج الثقافى التبادلى الذى يقوم به المتحف لتعزيز سبل التعاون على المستوى السياحى والثقافى والأثرى خلال الفترة المقبلة.

وقام الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، باستقبال السفير الإيطالي والوفد المرافق له واصطحابهم فى جولة إرشادية قامت بها الدكتورة ماريان عادل كبيرة أمناء بالمتحف، وذلك لتعريف الزائرين بأهداف المتحف ورؤيته ورسالته وأنشطته المختلفة.

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كما قاموا بجولة تفقدية فى قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية ومركز الترميم، والتعرف على فلسفة العرض بالمتحف والذى يركز على إبراز دور المتحف الريادى على الحضارات فى كافة المجالات والعلوم والفنون والآداب.

وقال السفير الإيطالي، إن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التى تسعى إيطاليا إلى تنظيم رحلات سياحية إليها حيث أن السائح الإيطالى لديه شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية فى مصر بصفة عامة وللمتحف القومى للحضارة المصرية بصفة خاصة.

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وأضاف أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع المتحف فى الفترة المقبلة، وركز السفير على قيام الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية بالمتحف والبرامج المختلفة التي تعمل على خدمة المتاحف والتراث.

وأشاد السفير والوفد المرافق له بالمتحف والتطور التكنولوجي المستخدم ، كما أشادوا بمركز المومياوات وطرق العرض الحديثة، مؤكدا ضرورة التعاون الثقافى والفنى بين الجانبين.

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من جانبه أوضح رئيس هيئة المتحف، حرصه الشديد على مد جسور الوعى الفكرى والحضارى والثقافى مع دول العالم، مؤكدا أهمية القطاع السياحى المصرى والثقافى وتكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية والعمل على وضع المتحف القومى للحضارة المصرية على خريطة السياحة العالمية والمكانة التى تليق به.

وأشار إلى أن الطبيعة السياحية والمشروعات الثقافية التى تتم بالمتحف بالإضافة إلى تقديم الخدمات بأعلى جودة ستنعكس بالإيجاب على مردود السياحة للمتحف.

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بقلم دعاء محمود

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