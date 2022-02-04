استثمار

متحف الحضارة يستقبل أكثر من 4700 زائر في أول يوم من إجازة نصف العام

ما بين مصريين من جميع أنحاء الجمهورية وسائحين عرب وأجانب
دعاء محمود 11:09 م, الجمعة, 4 فبراير 22 11:09 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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في أول يوم من إجازة نصف العام الدراسي، استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أكثر من 4700 زائر، ما بين مصريين من جميع أنحاء الجمهورية وسائحين عرب وأجانب.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المتحف شهد اليوم تدفق الزائرين بشكل كبير، خاصة من الطلاب الذين توافدوا من أنحاء الجمهورية لزيارة المتحف ليكون وجهتهم الأولى في أول أيام أجازة نصف العام الدراسي، الأمر الذي يؤكد شغفهم بحضارة بلدهم ووعيهم السياحي والأثري بآثار اجدادهم، وهو ما تسعى إليه المتاحف المصرية كمؤسسات تعليمية وثقافية، ما ياتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق إعداد وتنظيم برامج لرفع الوعى السياحى والأثرى لجميع أفراد المجتمع والفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة.

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هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في إبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

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بقلم دعاء محمود

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