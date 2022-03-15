استثمار

متحف الحضارة يستضيف وفدا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

أعضاء الوفد أبدوا انبهارهم بما شاهدوه من عظمة حضارة الأجداد ونجاح الأحفاد فى قدرتهم على حفظ هذا الإرث الحضاري والثقافي العظيم وأيضًا روعة المكان.
دعاء محمود 5:58 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 5:58 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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استضاف المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويضم الوفد جنسيات عربية وأفريقية مختلفة. وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية وفيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف.

واستهل غنيم الزيارة بالترحيب بالضيوف واصطحبهم فى جولة إرشادية داخل أروقة المتحف.

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وقامت الدكتورة ماريان عادل، أمينة المتحف، بالشرح لهم بقاعة العرض المركزي والمزودة بأحدث التقنيات العلمية الحديثة لما تضمه من كنوز أثرية، إلى جانب قاعة المومياوات الملكية وهى الأكثر جذبًا لضيوف العالم لمشاهدة ملوك أجدادنا العظماء الذين تحيطهم الجلالة والهيبة وروعة العرض.

أشار الدكتور غنيم إلى أن أعضاء الوفد أبدوا انبهارهم بما شاهدوه من عظمة حضارة الأجداد ونجاح الأحفاد فى قدرتهم على حفظ هذا الإرث الحضاري والثقافي العظيم وأيضًا روعة المكان.

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كما حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية بين جنبات المتحف لتسجيل هذه اللحظات الهامة فى حياتهم ولكى يكونوا سفراء لبلادهم ليتحدثوا عن هذا الصرح الشامخ وبلد الحضارات التي علمت العالم.

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بقلم دعاء محمود

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