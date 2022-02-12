استثمار

متحف الحضارة يحطم الرقم القياسي في استقبال زائريه منذ افتتاحه في أبريل الماضي

إذ تدفق الزائرين بشكل ملحوظ حيث بلغ عددهم قرابة ١٢ ألف زائر
دعاء محمود 9:20 م, السبت, 12 فبراير 22 9:20 م, السبت, 12 فبراير 22

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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط خلال يومي الجمعة والسبت أكبر عدد لزائريه منذ افتتاحه في شهر إبريل الماضي .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المتحف شهد خلال اليومين الماضيين تدفق الزائرين بشكل ملحوظ حيث بلغ عددهم قرابة ١٢ ألف زائر، من جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى السائحين العرب والأجانب، مما يؤكد على شغف مختلف أنواع الجمهور بما يتضمنه المتحف من قطع أثرية فريدة، ويشير في الوقت ذاته إلى وعي الجمهور المصري بحضارة بلادهم العريقة وآثار اجدادهم، وهو ما يحقق هدف المتحف كمؤسسة تعليمية وثقافية.

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وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في إبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف.

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بقلم دعاء محمود

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