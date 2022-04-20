أعلنت اليوم شركة سويفل القابضة، أكبر مزود لحلول النقل الجماعي التقني، مؤشرات رئيسية للأعمال للربع الأول من 2022.

واشتملت هذه المؤشرات على ما يلي:

حققت الشركة نتائج تخطت التوقعات على صعيد مؤشرات رئيسية للأعمال وحققت زيادة بقيمة 160 مليون دولار في تقديرات إجمالي متحصلات التذاكر لعام 2022، بزيادة بلغت 13% مقارنة بتقديرات أصلية بقيمة 141 مليون دولار

حققت الشركة نموا في إجمالي متحصلات التذاكر بلغت 4.0 مرة على أساس سنوي؛ بزيادة بلغت نسبتها 2.7% صعودا من مستويات ما قبل الجائحة وبنسبة 27% مقارنة بالربع السنوي السابق. وتحققت الزيادات بدعم من النظام البيئي المتمحور حول المستهلك والتوسعات الجغرافية الضخمة والتعافي السريع من تبعات كوفيد.

زيادة حجوزات شركة سويفل

زادت الحجوزات 3.9 مرة على أساس سنوي، وبنحو 2.3 مرة صعودا من مستويات عام 2021 قبل بدء الجائحة وبنسبة 25% منذ الربع السابق

سجلت الشركة زيادة بنسبة 25% في إجمالي المقاعد المتاحة ونموا في إجمالي الحجوزات بنسبة 25% مرة أخرى في الربع الأخير، مما يعكس قدرتها على زيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية ارتفاع الطلب.

وحافظت الشركة على المستويات المرتفعة لاستهلاك اسطولها عند نسبة 82%

وسجلت الشركة متحصلات تذاكر بقيمة 1.71 دولار في المتوسط في الربع الأول، متخطية التقديرات بنسبة 1%.

استفادت الشركة من صفقات استحواذ ذات قيمة مضافة، منها صفقة الاستحواذ على شركة شوتي التي تعد عبارة عن منصة اتوبيسات عند الطلب لها حصة سوقية بأكثر من 10% في أوروبا، وعلى شركة فيابول، التي تعد عبارة عن منصة نقل جماعي تعمل في الأرجنتين وتشيلي ولديها 80 عميل مؤسسي.

أعلنت الشركة كذلك توقيع عقد نهائي للاستحواذ على شركة دور.تو.دور التي تعد عبارة عن منصة انتقال أوروبية عالية النمو لديها حصة سوقية بنسبة 24% في ألمانيا

تواصل الشركة توسيع قاعدة المستخدمين – مدعومة باستراتيجية مستندة إلى الخوارزميات للاستحواذ على المستخدمين وللمحافظة على العملاء.

أعلنت الشركة تعيينات ذات قيمة، شملت كيفين فورمان لشغل منصب الرئيس العالمي للطروحات فيما يخص معاملات الأعمال مع الحكومة. وعينت الشركة رواد تكنولوجيا من ذوي الخبرات الكبيرة على صعيد إدارة المخاطر السيبرانية وتطوير البرمجيات وهندسة المنتجات وإدارتها.

أقبلت الشركة على زيادة أعضاء فريق المنتجات والهندسة أربع مرات، مما ساعدها على تحسين قدرات منصة سويفل المحمية باسم تجاري مسجل والممكنة تقنيا.

تعيينات مميزة

عينت الشركة الرائد المميز جيبونجا ايوبود ليشغل مقعدا في مجلس إدارتها ليضم شخصيات متعددة المواهب تعد الأفضل في فئتها

التزمت الشركة بتوفير انتقال جماعي مستدام – مع الحيلولة دون تكبد خسائر بيئية ناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقيمة 310 مليون جنيه منذ عام 2017.

أعلنت الشركة استكمال مزج الأعمال مع شركة جامبت جروث كابتل التابعة لشركة كوين، التي تعد أول شركة استحواذ ذات غرض مخصوص يتم تأسيسها وإدارتها بشكل كامل بواسطة النساء.

قال مصطفى قنديل، مؤسس شركة سويفل ومديرها التنفيذي:” دخلنا عام 2022 بثقة، معززين بسجل حافل من النمو القوي، ونحن سعداء بتحقيق نتائج تخطت توقعاتنا. ومع استكمال مزج الأعمال مع شركة جامبت جروث كابتل التابعة لشركة كوين، فإن سويفل مستعدة لتنفيذ رؤيتها لتصبح أكبر مزود ممكن تقنيا للنقل الجماعي في العالم، بجانب قدرتها على التركيز على توفير حلول مستدامة وملائمة ورخيصة وآمنة للركاب عبر النطاق الاجتماعي الاقتصادي.”

وأردف:” أنا فخور للغاية بالعمل الذي حققه فريقنا. نقوم كل يوم بتحسين تقنيتنا المتطورة المحمية باسم تجاري مسجل والاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية عبر مناطق جغرافية جديدة، بينما الاهتمام مصوب تجاه زيادة النمو المتضاعف وتزويد الأطراف بقيمة كبيرة.”

وقال يوسف سالم رئيس الشئون المالية بالشركة :” كما هو واضح من نتائجنا، أداء سويفل يفوق التوقعات عبر كلا من معاييرنا الأساسية للتشغيل، بما في ذلك إجمالي متحصلات التذاكر والحجوزات والاستهلاك وإجمالي المقاعد المتاحة ومتوسط متحصلات التذاكر والتكاليف لكل مقعد متاح. نحن سعداء لنجاحنا مجددا في زيادة استرشادات توقعاتنا السنوية بخصوص إجمالي متحصلات التذاكر. “

وتابع: “وفي الربع الثاني من 2022، سنسعى لمواصلة الاستفادة من زمرة من الفرص الكبيرة، سواء على المستوى العضوي أو عبر الاستحواذات. نحن نعتقد أن فرص السوق المتاحة لسويفل باتت أكثر جاذبية ونحن نخدش السطح، إذ لازلنا في بداية الطريق من ناحية القيمة التي نخطط لتوفيرها للمستثمرين وجميع الأطراف على حد سواء.”