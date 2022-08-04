متحدث وزارة الدفاع الصينية: تدريبات «بكين» العسكرية رادعة لتواطؤ أمريكا وتايوان

تشكل التدريبات العسكرية الصينية حول جزيرة تايوان، رادعا قويا للتواطؤ بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، حسبما ذكر متحدث عسكري صيني اليوم (الخميس).

وفي معرض إعرابه عن بالغ استيائه ومعارضته القوية لزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى منطقة تايوان الصينية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية تان كه في إن القوات المسلحة الصينية ستنفذ ما تقوله.

التدريبات العسكرية الصينية

ونظمت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات قتالية مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة جزيرة تايوان، والتي تشمل شن هجمات على أهداف بحرية وتوجيه ضربات لأهداف برية وعمليات سيطرة في المجال الجوي، وكذلك إطلاق ذخيرة حية دقيقة التوجيه، حسبما ذكر المتحدث.

وقال تان إن القوات المسلحة الصينية ستدافع بحزم عن السيادة الوطنية للبلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ولن تترك أي مجال لأي شكل من أشكال أنشطة ما يسمى “استقلال تايوان” والتدخل الخارجي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.