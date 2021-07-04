متحدث مجلس الوزراء: زيادة عدد السائحين خلال يونيو الماضي

بنسبة 15% لتصل إلى 600 ألف سائح

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، زيادة عدد السائحين خلال يونيو الماضي بنسبة 15% لتصل إلى 600 ألف سائح.

جاء ذلك بحسب ما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء لقناة “صدى البلد” مساء الأحد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت سعد إلى زيادة عدد السائحين خلال يونيو الماضي بنسبة 15% لتصل إلى 600 ألف سائح.

وتوقع زيادة عدد السائحين خلال فصل الصيف.

وأكد عدم رصد أي سلالات متحورة لفيروس كورونا في مصر.

وشدد على أنه يتم إخضاع القادمين من دول تشهد تحورات جديدة بكورونا، إلى تحليل “بي سي آر”.

وأوضح أن قرارات التخفيف التي تم اتخاذها تظهر تحسن الوضع الوبائي، الذي انعكس على مستشفيات العزل، وانخفاض نسبة إشغال الأسرة إلى 10%، و28% للرعاية المركزة.

وقال المستشار نادر سعد، إنه تم التعاقد علي 4 أنواع من لقاح كورونا منهم 2 من الصين.

ولفت إلى أن اللقاح الخامس الذي سيدخل مصر هو جونسون أن جونسون وهو لقاح أمريكي.

وأشار إلى أن مصر تترقب وصول 20 مليون جرعة من لقاح جونسون أن جونسون خلال شهرين من الآن.

وأضاف أن الدولة تركز خلال الفترة على التصنيع المحلي للقاحات كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في استخدام اللقاح المنتج محليا خلال 6 أسابيع.