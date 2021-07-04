متحدث مجلس الوزراء : تحسن الوضع الوبائي لا يعني أن كورونا انتهت (فيديو)

وأكد أن تحسن الوضع الوبائي شجع الحكومة في اتخاذ إجراء رفع نسبة الإشغال من 50% إلى 70% بالفنادق والمسارح والسينما والكافتيريات والمطاعم

أكد السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الوضع الوبائي لكورونا شهد تحسن كبير خلال الفترة الماضية، وانعكس هذا الوضع على انخفاض عدد مستشفيات العزل ، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتي بلغت نسبة 18% من 500 جهاز، بينما نسبة إشغال الأسرة 10%، وإشغال الرعاية المركزة 28% في مستشفيات العزل التي تعمل حاليا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن تحسن الوضع الوبائي شجع الحكومة في اتخاذ إجراء رفع نسبة الإشغال من 50% إلى 70% بالفنادق ، والمسارح ، و السينما ، والكافتيريات ، والمطاعم ، وسيتم تطبيق هذا القرار من الثلاثاء المقبل.

وأضاف سعد أن هذا الأمر لا يعنى أن الكورونا قد انتهت، مشيرا إلى أن حوالى 4.5 مليون مواطن قد حصل على الجرعة الأولى من لقاحات الكورونا وهدفنا هو تطعيم 40% من السكان قبل نهاية العام، ويتم التركيز في الفترة القادمة على التصنيع المحلى للقاح كورونا والكمية المتوفرة في مصر للقاح تسمح بإنتاج 10 ملايين جرعة.

وتابع سعد أنه تم تصنيع مليون جرعة بشكل كامل وتخضع لاختبار بهيئة الدواء وسيكون موجود للتطعيم مابين شهر إلى شهر ونصف، وتلك المدة للمجموعة الأولى فقط، وتم تصنيع اللقاح في مصر وفقا لأحدث المعدلات الدولية.

وأشار سعد إلي أن إجمالى التعاقدات بالإضافة إلى التصنيع المحلى للقاح يكفى تطعيم 40% من المواطنين، وتم التعاقد على 4 أنواع من اللقاحات ، والتي تتمثل في سينوفارم ، و سينوفاك ، و سترازينيكا ، و سبوتنيك الروسي والذي وصول منه 200 ألف جرعة حتى الآن .

وأوضح سعد أن هناك لقاحا خامسا سيدخل مصر وهو جونسون أند جونسون ، و ننتظر وصول 20 مليون جرعة خلال شهرين.

وأكد سعد أنه لم يتم رصد أي حالات لتحور فيروس كورونا داخل مصر، سواء دلتا أو سلالات أخري ، موضحا أنه سيتم إخضاع القادمين من الدول التي بها تحورات خطيرة لكورونا في المطارات لإختبار pcr .

وقال سعد إن الحكومة توازن بين حرصها على زيادة عدد السائحين ومراعاة الإجراءات الاحترازية، كما أن هناك زيادة في عدد السائحين في يونيو الماضي بنسبة 15% لتصل إلى 600 ألف سائح ، متوقعا زيادة عدد السائحين خلال فصول الصيف المقبلة.