متحدث مجلس الوزراء: إعلان أسعار مبادرة تخفيض السلع السبت المقبل

قال المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مبادرة تخفيض أسعار السلع سيتم البدء فيها يوم السبت القادم بتخفيضات تتراوح من 15 إلي 25%، وسيتم الإعلان عن تلك الأسعار في نفس اليوم لتطبيق المبادرة.

وأضاف الخشن خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن السلاسل التجارية ستشارك في تلك المبادرة بحيث يتم طرح السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة.

يذكر أن مجلس الوزراء حدد خلال اجتماع اليوم 7 مجموعات سلع رئيسة، سيتم البدء في تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، وذلك وفقًا للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال مدبولي أنه تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت المقبل ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15% إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وقال رئيس الوزراء إن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية،

وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك، تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.

ولفت رئيس الوزراء إلى حجم الجهد المبذول بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، موضحًا أنه تم الدخول في كم كبير من التفاصيل، والمناقشات، والمفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص، حتى يتم التوافق على كل الآليات المطلوبة من قِبل الدولة، وتم البدء بالفعل في هذه الإجراءات.