اتصالات وتكنولوجيا

متحدث فى فيسبوك لـ«المال»: نعمل على حل مشكلة تطبيق «واتس آب» سريعًا

بعد تعطل الخدمة اليوم الأحد
محمود جمال 5:36 م, الأحد, 19 يناير 20 5:36 م, الأحد, 19 يناير 20

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قال متحدث باسم شركة فيسبوك إن شركته على دراية بوجود مشكلة فنية لدى بعض المستخدمين فى إرسال واستقبال الملفات على تطبيق “واتس آب”.

وأوضح ردًا على استفسارات “المال” أننا نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور فى أقرب وقت ممكن.

وشهدت خدمة محادثات الرسائل الفورية واتساب اليوم الأحد عطلا مفاجئا بين المستخدمين فى عدة دول حول العالم، ومنها مصر.

وتمتلك فيسبوك تطبيق واتس آب، وبحسب تقرير موقع downdetector فقد تركز عطل التطبيق في مصر بمحافظة القاهرة.

فيما شمل التعطل عدة مدن بالمنطقة منها عمان بالأردن وبعض المدن الفلسطينية ومدينتا جدة والرياض بالسعودية، ودبي بالإمارات، وبعض مدن قطر والبحرين ومسقط بسلطنة عمان.

كذلك تأثرت عدة دول أوروبية بتعطل تطبيق واتساب منها إسبانيا التي شهدت تأثر عدة مدن منها برشلونة واشبيلية وفالنسيا وبلباو.

كما تأثر مستخدمو واتس آب في بعض مدن البرتغال والمانيا وايطاليا وبلجيكا واستراليا وبريطانيا وروسيا.

وامتد التأثير ليشمل بعض الدول في قارة أمريكا الجنوبية، مثل البرازيل وأوروجواي وكولومبيا، وعددا من الدول الأسيوية منها الهند وماليزيا وباكستان.

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بقلم محمود جمال

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