متحدث الوزراء يلمح مجددا لعدم رفع أسعار الخبز ويؤكد: الدولة تتحمل 75 قرشا من تكلفته

ألمح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء مجددا لعدم رفع أسعار الخبز، مؤكدا أن سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم على الدولة 75 قرشا و يتم بيعه للمواطن بسعر 5 قروش.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

يشار الي أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية ، و يحصل كل مواطن على 150 رغيف في الشهر الواحد بسعر 5 قروش .

و قال سعد: “لا نقول ذلك للتلميح بشئ ، و لكن نذكر المواطن بكم النفقات التي تتحملها الدولة” .

وأوضح أن المواطن يحصل على الرغيف بقيمة 6٪ من قيمة رغيف الخبز المدعم

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد خلال مؤتمر اليوم أن الدولة مستمرة فى التخطيط والتنفيذ للمحافظة على مستويات الاحتياطي الآمنة من السلع.

وأشار إلى أن لدينا احتياطيات من السلع تكفى لـ 6 شهور من اليوم، قائلاً:” مستمرون فى العمل للحفاظ على هذا الاحتياطي “.