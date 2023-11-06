متحدث الوزراء: هناك محاولات لإجهاض جهود الدولة في «خفض أسعار السلع» من خلال الشائعات (فيديو)

قال المستشار سامح الخشن المتحدث بإسم مجلس الوزراء أنه لا توجد أزمة في توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية والاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن تمامًا، مضيفَا: مفيش أزمة وهناك وفرة في السلع من خلال مبادرة خفض الاسعار.

وأضاف الخشن خلال مداخلة هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن المبادرة تم تحقيق منها نتائج إيجابية من خلال خفض أسعار السلع وتثبيتها، وهناك شائعات وعدم يقين يؤدي إلى سلوك جماعي غير منضبط.

وتابع الخشن، أن هناك خطوات جادة تقوم بها الدولة للسيطرة على السلع الأساسية وهناك من يحاول يجهض هذه الجهود والمساعي من خلال شائعات لا محل لها من الإعراب قولا واحدًا.

وأشار الخشن، إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة في المبادرة من خلال مجمعاتها الاستهلاكية، إضافة إلى 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك تتوافر به السلع بالأسعار المخفضة المعلنة، واتحاد الغرف التجارية أعلن أن هناك 3 آلاف سلسلة تجارية مشاركة في المبادرة.

وكشف الخشن، أنه تم تحرير 4 آلاف محضر لعدم الإعلان عن سعر السلعة طبقًا للمبادرة بالإعلان عن سعر التخفيض في الرف الخاص بالسلعة ومتواجد بالفاتورة، مشيرًا إلي أن هناك عدد من السوبر ماركت او البقاليين غير مشاركين في المبادرة مما يعمل على وجود ارتفاع في سعر السلعة ببعض المناطق.

وقال الخشن، أن المبادرة تعمل في ظل آلية سوق متنافس، وهناك اماكن تقدم السلعة باسعار مخفضة، مطالبًا المواطنين بالذهاب الي المحال التي تقدم السلعة بسعر أقل من مكان أخر.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تأثير الحرب على غزة لها آ’ثارها الاقتصادية بكافة أشكالها على الدول المحيطة بالقطاع، خاصة على قطاع السياحة.