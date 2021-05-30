متحدث الوزراء: مستهدف تطعيم 50% من الشعب قبل نهاية 2021 و لدينا 5 أنواع من لقاح كورونا (فيديو)

أكد أنه لا قلق من إجراء امتحانات الثانوية العامة ، و ستتم وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه لدينا 5 أنواع من لقاح كورونا ومستهدف تطعيم 50% من الشعب قبل نهاية 2021، مؤكدا أنه لا قلق من إجراء امتحانات الثانوية العامة ، و ستتم وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه مستهدف التمكن من توزيع لقاح فيروس كورونا على 50٪ من الشعب بحلول ديسمبر 2021 .

وأضاف سعد أن هناك أكثر من 2 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولي من لقاح كورونا ، مؤكدا أن نظرة المصريين للقاح تغيرت بشكل كبير ، و هناك إقبال كبير لتلقي اللقاح.

وأوضح سعد أن مصر أصبح لديها 5 أنواع من لقاحات الفيروس، و هي 2 لقاح صيني سينوفارم و سينوفاك ، و استرازينيكا ، و سبوتنيك ، و جونسون اند جونسون.

وأشار إلى أنه مستهدف تطعيم 50 مليون مواطن بنهاية العام الجاري 2021 ، و خلال شهر من الآن سيتم توفير 7 مليون جرعة من لقاح كورونا ، منها 3 ملايين مصنعة محليا .