متحدث الوزراء: مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تسمح بالاستبدال

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تسمح بالاستبدال.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأوضح أنه بنشر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في الجريدة الرسمية تبدا المهلة إعتباراً من الثلاثاء ولمدة أربعة اشهر تنقضي في الخامس عشر من مارس القادم.

وأشار إلى تنفيذ الموافقة الاستيرادية لمدة سنة كاملة وليس في مهلة الأربعة أشهر فقط.

وشدد على أن مدة الموافقة الاستيرادية في قانون سيارات المصريين بالخارج صالحة لمدة سنة، ويمكن استبدال السيارة خلال هذه الفترة فقط.

وقال إن السنة الاستيرادية تُحسب بداية من الحصول على الموافقة الاسترادية لسيارات المصريين بالخارج.

ووصف سعد المبادرة الأخيرة بأنها غير مسبوقة واستثنائية وغير متكررة طوال فترة المهلة.

وتوقع بإقبال كبير من المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المبادرة، مشيرا إلى أن الموقع الجاري العمل عليه سيكون ذات سعة إستيعابية متسقة مع توقعات معدلات الإقبال.

وأكد متحدث الوزراء أن عملة التحويل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج هي الدولار فقط، وليس اليورو ولا الين ولا أي عملة أخرى.

وشدد متحدث الوزراء أنه إغلاقاً لباب التحايل في المبادرة يجب أن تكون الأموال المدفوعة في سيارات المصريين بالخارج كانت في بنك خارجي حيث أن من بوسعهم الاستفادة من قانون سيارات المصريين بالخارج، هم الذين أموالهم بالخارج فقط.

وأضاف: “عايزين نغلق باب التحايل في مسألة سيارات المصريين بالخارج”.

و نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 فترة الأربعة أشهر المخصصة لسداد المبالغ المالية.