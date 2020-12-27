متحدث الوزراء: غلق أي منشأة سياحية تقيم احتفالات رأس السنة وغرامة 4 آلاف جنيه (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم تم خلاله تأكيد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة، سواء كانت فنادق أو نوادي أو كافيتريات تقوم بتنظيم أي احتفالية، إضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، سواء كانت تابعة لوزارة الأوقاف أو الجمعيات الأهلية.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، إنه تم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.



وأضاف سعد، أنه سيتم غلق أي كافيتريات أو مقاهٍ لا تلتزم بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة.

وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات.

وأوضح سعد، أن الغرامة المالية 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، تتم مضاعفة مدة الإغلاق.



