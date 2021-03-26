نقل وملاحة

متحدث الوزراء عن قطاري سوهاج: لا أحد يستطيع التكهن بأسباب وقوعه

النيابة العامة أمرت بعدم الحديث عن الحادث لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة
محمد مجدي 9:16 م, الجمعة, 26 مارس 21 9:16 م, الجمعة, 26 مارس 21

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا أحد يستطيع التكهن بأسباب الحادث الذي وقع في سوهاج، والذي شهد تصادم قطارين.

مشيرًا إلى أن النيابة العامة أمرت بعدم الحديث عن الحادث لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة.

وقال سعد ، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن الحادث الذي وقع اليوم يذكرنا بحادثة يناير 2019، وهي القطار الشهير الذي احترق في محطة مصر برمسيس والذي أثبت خلال التحقيقات تعاطي السائق للمخدرات.

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واضاف سعد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنتي من النيابة العامة وأخرى فنية تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والكلية الفنية العسكرية و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسية للوقوف على أسباب الحادث.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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