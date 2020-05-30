متحدث الوزراء عن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا : طبيعي والسبب قلة التزام المواطنين

سبب الزيادة قلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين ، وقرارهم بعودة الحياة إلى طبيعتها قبل انتهاء الأزمة

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير هو ارتفاع طبيعي، مرجعا ذلك لقلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين ، وقرارهم بعودة الحياة إلى طبيعتها قبل انتهاء الأزمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن قرار رئيس الوزراء الخاص بتجديد الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا سيجدد لمدة 15 يوما نفس الإجراءات التى اتخذت قبل رمضان مثل تقليل بعض العاملين بالجهاز الحكومي من كبار السن والحوامل، مشيرا إلى أن هناك عودة لفتح بعض الهيئات مثل السجل المدني.

وأكد أن اجتماع خلية الأزمة التابعة لمجلس الوزراء ستدرس في اجتماعها القادم عودة الطيران الخارجي من خلال عودة منضبطة جدا، متوقعا أن يكون هذا في النصف الثاني من يونيو أو النصف الأول من يوليو بشكل تدريجي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي مثل الإجراءات التى اتخذت في السياحة الداخلية.

وتابع متحدث الحكومة: زيادة الأعداد ده طبيعي لأن الالتزام قل، والناس اتخذت قرارا بعودة الحياة، والمفروض الناس تلتزم بالإجراءات الوقائية زي لبس الكمامة، ولذلك قامت الحكومة بتطبيق غرامات على المخالفين لارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة والجهات الحكومية.