سيـــاســة

متحدث الوزراء عن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا : طبيعي والسبب قلة التزام المواطنين

سبب الزيادة قلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين ، وقرارهم بعودة الحياة إلى طبيعتها قبل انتهاء الأزمة
أحمد صبري 8:47 م, السبت, 30 مايو 20 8:47 م, السبت, 30 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير هو ارتفاع طبيعي، مرجعا ذلك لقلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين ، وقرارهم بعودة الحياة إلى طبيعتها قبل انتهاء الأزمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن قرار رئيس الوزراء الخاص بتجديد الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا سيجدد لمدة 15 يوما نفس الإجراءات التى اتخذت قبل رمضان مثل تقليل بعض العاملين بالجهاز الحكومي من كبار السن والحوامل، مشيرا إلى أن هناك عودة لفتح بعض الهيئات مثل السجل المدني.

وأكد أن اجتماع خلية الأزمة التابعة لمجلس الوزراء ستدرس في اجتماعها القادم عودة الطيران الخارجي من خلال عودة منضبطة جدا، متوقعا أن يكون هذا في النصف الثاني من يونيو أو النصف الأول من يوليو بشكل تدريجي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي مثل الإجراءات التى اتخذت في السياحة الداخلية.

وتابع متحدث الحكومة: زيادة الأعداد ده طبيعي لأن الالتزام قل، والناس اتخذت قرارا بعودة الحياة، والمفروض الناس تلتزم بالإجراءات الوقائية زي لبس الكمامة، ولذلك قامت الحكومة بتطبيق غرامات على المخالفين لارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة والجهات الحكومية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً

«مصر لا تنسى أبناءها».. جهود الدولة خلال عملية إعادة المصريين العالقين في الخارج (فيديو)

المال - خاص 4:17 م, السبت, 23 مايو 20

مصر تنضم لنداء دولي يدعو للتخفيف من آثار «كورونا» على التحويلات المالية للمهاجرين

سمر السيد 9:07 م, الجمعة, 22 مايو 20

«الاتحاد الأوروبي» يتضامن مع «روتاري مصر» و«الأورمان» في «60 يوما غذاء» لدعم ألف أسرة مصرية

سمر السيد 11:34 م, الخميس, 7 مايو 20

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإستوني سُبل دعم وتطوير العلاقات المشتركة

سمر السيد 3:57 م, الأربعاء, 6 مايو 20

سفيرا ألمانيا وفرنسا: نقوم بحشد قدراتنا البحثية لإنتاج لقاح لتحصين المواطنين ضد «كورونا»

سمر السيد 5:23 م, الأثنين, 4 مايو 20

وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان ﻿آخر تطورات مواجهة «كورونا»

سمر السيد 3:54 م, الأحد, 3 مايو 20