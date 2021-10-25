اتصالات وتكنولوجيا

متحدث الوزراء: شركة أورانج طلبت نطاق طيف ترددي للتوسع في مصر باستثمارات 300 مليون دولار (فيديو)

وأشار إلى منحة فرنسية بقيمة 1.6 مليون يورو لتمويل دراسات الخط السادس لمترو الانفاق
محمد مجدي 12:23 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 12:23 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات الفرنسية في منتدي أرباب الأعمال الفرنسي كان له أهمية كبري وهي اهتمام الشركات الفرنسية في العديد من المجالات منها الطاقة النظيفة و تحلية المياه و الكهرباء .

و قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن هناك شركة عملاقة فرنسية ترغب في الاستثمار في مصر في تحلية المياه ، كما أن شركة أورانج ترغب في التوسع في مصر و تعهدت بزيادة استثماراتها بقيمة 300 مليون دولار.

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وأضاف سعد أن رئيس الوزراء عقد اجتماع منفصل مع مدير شركة أورانج العالمية في فرنسا و الذي طلب الحصول على نطاق طيف ترددي للتوسع في مصر ، متابعا: رئيس الوزراء وعدهم أنه خلال اسبوعين سيتم توقيع اتفاق بشأن طلبهم حيث تم الاستجابة لهم .

و تابع سعد أن فرنسا ترغب في الحصول على إتمام مشروع الخط السادس لمترو الانفاق و تم تخصيصها منحة 1.6 مليون يورو لتمويل الدراسات الخاصة بهذا الخط و متوقع الانتهاء من الدراسات قبل نهاية العام الحالي .

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و أوضح سعد أنه سيتم موافاة مصر بالعرض المتكامله لخطتهم بشأن الخط السادس لمترو الانفاق و في حالة التوافق على العرض سيتم توقيع العقد مع الجانب الفرنسي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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