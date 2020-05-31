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متحدث الوزراء : سنوفر الكمامة القماش بـ5 جنيهات ولاتفرق عن النوع الطبي

أشار إلى أن هناك مغالاة في أسعار الخدمات بالمستشفيات الخاصة
أحمد صبري 11:27 م, الأحد, 31 مايو 20 11:27 م, الأحد, 31 مايو 20

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة ستوفر كمامات قماشية تستخدم لمدة تصل لشهر بسعر 5 جنيهات، موضحا أن ارتداء الكمامة هو السبيل للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أن الكمامة القماش لا فرق بينها وبين الكمامة الطبية التى تستخدم لمرة واحدة.

وتابع: ” سنوفر كمامة  قماش ب5 جنيهات يستطيع المواطن غسلها يوميا ولافرق عنها من الكمامة الطبية إن لم تكن أفضل”.

وأكد متحدث الوزراء أن وزارة الصناعة اشترطت على المصانع التى ستوفر تلك الكمامات اشتراطات صحية معينة حتى تكون واقية بشكل كاف .

وأشار إلى أن هناك مغالاة في أسعار الخدمات بالمستشفيات الخاصة وهو ماجعل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة بدأت عملها اليوم لوضع حد أقصى لأسعار خدمات علاج مرضى كورورنا وسيتم إعلانها للجمهور.

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بقلم أحمد صبري

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