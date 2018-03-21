متحدث الوزراء: سننفذ حكم وقف أوبر وكريم ونعد قانونا لعودتهما سريعا

أحمد صبرىقال أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة أحالت مشروع قانون تنظيم عمل شركات النقل مثل أوبر وكريم إلى البرلمان للعمل على وضع قواعد تنظيمية لعملها فى مصر، موضحا أن قرار وقف الشركتين يعتبر مؤقتا .وأوضح فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى آخر على قناة تن أن حكم القضاء بوقف عمل ت

أحمد صبرى







قال أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة أحالت مشروع قانون تنظيم عمل شركات النقل مثل أوبر وكريم إلى البرلمان للعمل على وضع قواعد تنظيمية لعملها فى مصر، موضحا أن قرار وقف الشركتين يعتبر مؤقتا .







وأوضح فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى آخر على قناة تن أن حكم القضاء بوقف عمل تلك الشركات لم يصل حتى اليوم إلى المجلس وسوف يتم تطبيقه بعد وصوله، موضحا أن الحكومة تضع فى اعتبارها وجود العديد من العاملين فى هذا المجال وسوف تعمل على سرعة إعادة عملهم بعد إقرار القانون .







