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متحدث الوزراء : سحب تراخيص أي منشأة تقيم حفلات رأس السنة (فيديو)

العقوبات التي ستوقَّع على المنشآت المخالفة تصل إلى سحب التراخيص الخاصة بها
محمد مجدي 8:58 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20 8:58 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم التشديد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على منع كل مظاهر الاحتفالات برأس السنة من أندية وفنادق وساحات في المحافظات وستعمل الجهات التنفيذية من الآن على تنفيذ هذا القرار.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن العقوبات التي ستوقَّع على المنشآت المخالفة تصل إلى سحب التراخيص الخاصة بها.

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وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة السياحة شددت على الفنادق والمنشآت السياحية بمنع أي احتفالات تقام فيها خلال رأس السنة، كذلك وزارة الشباب والرياضة المعنية بالمراكز الشبابية والنوادي الرياضية، إضافة إلى المحافظين والمحليات بمتابعة الساحات الكبرى.

وأوضح سعد ، أن الدولة تتجه الي تغيير آلية تطبيق الغرامة على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات المختلفة بأن تكون الغرامة فورية بدلا من تحرير محضر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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