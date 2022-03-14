متحدث الوزراء: دعم مزارعي القمح سيشمل حوافز سعرية وأخرى تتعلق بالسماد المدعوم

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن دعم مزارعي القمح سيشمل حوافز سعرية وأخرى تتعلق بالسماد المدعوم. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON". وكشف أن الاجتماع الأول…

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن دعم مزارعي القمح سيشمل حوافز سعرية وأخرى تتعلق بالسماد المدعوم.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وكشف أن الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية أفرز عدة قرارات هامة في مقدمتها مايتعلق بالأقماح حيث سيعلن قريباً الحافز الأضافي لتوريد القمح وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو حافز سعري سيمنح لصغار المزارعين أو لأصحاب الحيازات الكبيرة.



وأشار إلى أن أردب القمح القمح المعلن سابقاً بواقع 820 جنيها للأردب سيشهد زيادة ستعلن قريباً قائلاً : “لدينا نوعين من الحوافز الأول يتعلق بسعر الأردب أما حافز السماد وهو ما أعلنته وزارة الزراعة أن أصحاب الحيازات الصغيرة عندما يقومون بتوريد كامل الكميات المرزروعة من القمح سيحصلون على كميات من السماد المدعوم يغطي الزراعات الصيفية ومن يمتنع عن توريد كامل الكميات لن يحصل على حافز السماد”.



وأضاف: “بالنسبة للحيازات الكبيرة لو وردت كل الكميات لديها ستحصل لأول مرة على سماد مدعوم”.



وكشف أن هناك قرارات أخرى تتعلق بالمنافذ التي سيطرح فيها المواد الغذائية مثل كلنا واحد وأهلا رمضان بالإضافة لاستهداف الفئات الأكثر عوزاً سيقدم لهم كرتونة رمضان بواقع 2 مليون كرتونة من التضامن وصندوق تحيا مصر بقدر 1.2 مليون والأوقاف 500 ألف كرتونة وجهات أخرى ستقدم نحو 500-600 ألف كرتونة.



وشدد على أنه سيتم ربط المستفيدين بهذه الكراتين عبر قاعدة المعلومات حتى تصل لمستحقيها وحتى لاتحصل أسرة واحدة على أكثر ماهو مقدر لها.