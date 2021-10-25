متحدث الوزراء: حالة الطوارئ كانت وسيلة لتحقيق غاية وهي حفظ الأمن و استقرار مصر (فيديو)

حالة الطوارئ كان متأثر بها و يشكو منها كل من يريد الشر لهذا البلد لأنها كانت تعيق عملهم

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يثبت أنها لم تكن أبدا غابا في حد ذاتها و إنما كانت وسيلة لتحقيق غاية ، هذه الغاية كانت استقرار مصر و إعادة الاستقرار بعد فترة عصيبة مرت بها مصر بعد ثورتين .

و قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الإرهابيين حاولوا العبث بأمن و إستقرار هذا البلد فكان لزاماً على من يحكم أن يتخذ من الإجراءات ما يمكنه إعادة الاستقرار و حفظ الامن للبلد .

وأضاف سعد أنه عند تحقيق تلك الغاية زال سبب تواجد الوسيلة و حالة الطوارئ كانت مفروضة لأسباب نعلمها ، قائلا: انا لا أعتقد أن أي مواطن عادي كان يشعر بحالة الطوارئ و منا نعلم بها من وسائل الإعلام عند تجديدها.

وتابع سعد أن حالة الطوارئ كان متأثر بها و يشكو منها كل من يريد الشر لهذا البلد لأنها كانت تعيق عملهم و كانت هي السلاح الأنجح في مواجهة مخططاتهم الشريرة .