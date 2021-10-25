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متحدث الوزراء: حالة الطوارئ كانت وسيلة لتحقيق غاية وهي حفظ الأمن و استقرار مصر (فيديو)

حالة الطوارئ كان متأثر بها و يشكو منها كل من يريد الشر لهذا البلد لأنها كانت تعيق عملهم
محمد مجدي 11:01 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 11:01 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يثبت أنها لم تكن أبدا غابا في حد ذاتها و إنما كانت وسيلة لتحقيق غاية ، هذه الغاية كانت استقرار مصر و إعادة الاستقرار بعد فترة عصيبة مرت بها مصر بعد ثورتين .

و قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الإرهابيين حاولوا العبث بأمن و إستقرار هذا البلد فكان لزاماً على من يحكم أن يتخذ من الإجراءات ما يمكنه إعادة الاستقرار و حفظ الامن للبلد .

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وأضاف سعد أنه عند تحقيق تلك الغاية زال سبب تواجد الوسيلة و حالة الطوارئ كانت مفروضة لأسباب نعلمها ، قائلا: انا لا أعتقد أن أي مواطن عادي كان يشعر بحالة الطوارئ و منا نعلم بها من وسائل الإعلام عند تجديدها.

وتابع سعد أن حالة الطوارئ كان متأثر بها و يشكو منها كل من يريد الشر لهذا البلد لأنها كانت تعيق عملهم و كانت هي السلاح الأنجح في مواجهة مخططاتهم الشريرة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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