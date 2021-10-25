متحدث الوزراء: حالة الطوارئ كانت وسيلة لتحقيق غاية وهي حفظ الأمن و استقرار مصر (فيديو)

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يثبت أنها لم تكن أبدا غابا في حد ذاتها و إنما كانت وسيلة لتحقيق غاية ، هذه الغاية كانت استقرار مصر و إعادة الاستقرار بعد فترة عصيبة مرت بها مصر بعد ثورتين .
و قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الإرهابيين حاولوا العبث بأمن و إستقرار هذا البلد فكان لزاماً على من يحكم أن يتخذ من الإجراءات ما يمكنه إعادة الاستقرار و حفظ الامن للبلد .
وأضاف سعد أنه عند تحقيق تلك الغاية زال سبب تواجد الوسيلة و حالة الطوارئ كانت مفروضة لأسباب نعلمها ، قائلا: انا لا أعتقد أن أي مواطن عادي كان يشعر بحالة الطوارئ و منا نعلم بها من وسائل الإعلام عند تجديدها.
وتابع سعد أن حالة الطوارئ كان متأثر بها و يشكو منها كل من يريد الشر لهذا البلد لأنها كانت تعيق عملهم و كانت هي السلاح الأنجح في مواجهة مخططاتهم الشريرة .