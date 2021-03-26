متحدث الوزراء: حادث قطاري سوهاج جاء في وقت تضخ فيه الدولة أموالًا طائلة لتطوير قطاع النقل (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المؤسف حدوث حادثة قطاري سوهاج في وقت تضخ فيه الدولة أموالًا طائلة لم يتم ضخها في تاريخ مصر في مرفق السكك الحديدية وقطاع النقل بشكل عام.

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن قطاع النقل له نصيب الأسد في خطة الحكومة لتطوير مختلف القطاعات.

مشيرا إلى أن حادث اليوم جاء في وقت يتم فيه تحسين مرفق السكك الحديدية، واستيراد جرارات جديدة وإشارات على احدث مستوى.

وأوضح سعد، أن حادثة اليوم قد تكون إشارة لتسريع تطوير قطاع النقل، ولكن مهما تم التسريع في إنجاز التطوير فهناك حدود زمنية معينة.