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متحدث الوزراء: حادث قطاري سوهاج جاء في وقت تضخ فيه الدولة أموالًا طائلة لتطوير قطاع النقل (فيديو)

نادر سعد: قطاع النقل له نصيب الأسد في خطة الحكومة لتطوير مختلف القطاعات
محمد مجدي 9:34 م, الجمعة, 26 مارس 21 9:34 م, الجمعة, 26 مارس 21

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المؤسف حدوث حادثة قطاري سوهاج في وقت تضخ فيه الدولة أموالًا طائلة لم يتم ضخها في تاريخ مصر في مرفق السكك الحديدية وقطاع النقل بشكل عام.

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن قطاع النقل له نصيب الأسد في خطة الحكومة لتطوير مختلف القطاعات.

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مشيرا إلى أن حادث اليوم جاء في وقت يتم فيه تحسين مرفق السكك الحديدية، واستيراد جرارات جديدة وإشارات على احدث مستوى.

وأوضح سعد، أن حادثة اليوم قد تكون إشارة لتسريع تطوير قطاع النقل، ولكن مهما تم التسريع في إنجاز التطوير فهناك حدود زمنية معينة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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