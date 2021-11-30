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متحدث الوزراء: تنظيم رحلات مدرسية لنقل الطلاب والتلاميذ لأقرب مركز تلقي اللقاح خلال أيام

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سوف يتم تنظيم رحلات مدرسية لنقل الطلاب والتلاميذ لأقرب مركز تلقي اللقاح خلال أيام جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائيه أون .…

محمد مجدي 12:05 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 12:05 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سوف يتم تنظيم رحلات مدرسية لنقل الطلاب والتلاميذ لأقرب مركز تلقي اللقاح خلال أيام

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائيه أون .

وشدد على أن فئات التطعيم التي تم النزول بها عمرية الأقل من 18 عاماً وحتى 12 عاماً هو تطعيم اختياري بموافقة ولي الامر الذي يتولى التسجيل له ويوقع نيابة عن الطفل إقرار الموافقة المستنيرة للحصول على اللقاح “.

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وقال سعد إنه جرى التفكير في تسهيل نقل اللقاحات إلى المدارس لتطعيم الأطفال ووجدنا هناك صعوبة في ذلك لأن القاح المعتمد هو ” فايزر ” والذي يتطلب درجات حرارة معينة وفي ضوء تلك العوائق اللوجستية المرتبطة بدرجة التجميد ، تم الاتفاق على عمل رحلات مدرسية إلى مراكز تلقي اللقاح .

وحول موعد بدء الرحلات المدرسية لمراكز اللقاح قال نادر سعد: “الوزيران اجتمعا بالفعل لكن لم يحددا موعد لبدء تلك الرحلات لكن تم الاتفاق على الأطر والمبدأ”.

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وأضاف: “خلال أيام ستبدأ باكروة تلك الرحلات في المديريات والمدارس والإدارات التعليمية التي لديها إمكانات خاصة بالاتوبيسات التي تقل الطلبة أو عبر الاستعانة بالمحافظات أو قنوات أخرى.

وناشد المحافظات والمحليات أن تقدم كل العون للمدارس لتوفير تلك الأتوبيسات حيث لن يستغرق الأمر ساعات طويلة لنقل الطلاب لأقرب مركز لقاح وسيتم تفعيله قريباً “.

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وكانت الجهات الحكومية المختلفة بدأت في منتصف نوفمبر تطبيق قرار آخر لمجلس الوزراء ، يقضي بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.

ووفرت معظم الجهات الحكومية المختلفة وسائل متنوعة لمنح موظفيها لقاح كورونا ، منها قوافل تطعيم متحركة ، فضلا عن توفير إمكانية الحصول على اللقاح في محطات المترو والقطارات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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