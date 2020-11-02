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متحدث الوزراء : تطبيق المواعيد الدائمة لغلق المحال والمنشآت التجارية خلال الشهر الحالي

سيتم إقرار الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل
محمد مجدي 10:04 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 10:04 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بات قريباً جدًا إقرار خطة المواعيد الجديدة الدائمة لغلق المحال التجارية المختلفة، على أن يتم تطبيقها في نوفمبر الحالي.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إنه سيتم إقرار الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، وهذا إجراء ثابت ليست له علاقة بفيروس كورونا.

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وأوضح سعد، أنها المرة الأولى منذ 4 عقود التي لم يحدث تحديد مواعيد دائمة للمحال المختلفة، وأصبحت مطلبا شعبيا.

وأشار سعد إلى أن الخطة تشمل المطاعم والمقاهي والورش الحرفية والمحال التجارية، بينما محال السوبر ماركت وبيع الأغذية والصيدليات مستثناة من القرار.

وأكد أن الغرامة للمخالفين ستكون موجعة تتعدى 20 ألف جنيه.

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وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الخطة فرقت بين المحافظات السياحية والمحافظات الأخري .وقال سعد ، أنه سيتم تحديد وقت الإغلاق للمطاعم كمثال 12 صباحا في الصيف و11 مساء في الشتاء، والمحال التجارية والمنشآت الأخري مواعيد الغلق 11 مساء في الصيف و 10 مساء في الشتاء.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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