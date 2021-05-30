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متحدث الوزراء: تحسن الوضع الوبائي لـ«كورونا» السبب لعودة العمل بالمواعيد الصيفية (فيديو)

نادر سعد: قرارات الحكومة بتشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في شهر رمضان الماضي، والتي استمرت حتي عيد الفطر المبارك كانت سبباً رئيسياً في تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا
محمد مجدي 8:10 م, الأحد, 30 مايو 21 8:10 م, الأحد, 30 مايو 21

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على عودة العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية والأنشطة التجارية والصناعية، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، أن السبب وراء عودة العمل بالمواعيد الصيفية هو تحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

واضاف سعد أن قرارات الحكومة بتشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في شهر رمضان الماضي، والتي استمرت حتي عيد الفطر المبارك كانت سبباً رئيسياً في تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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يشار إلى أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا انتهى منذ قليل بالموافقة على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر .

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كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم الشيشة .

كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين.

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نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الاجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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