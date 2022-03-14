متحدث «الوزراء» : بدء مبادرات «كلنا واحد» و«أهلا رمضان» غدا الثلاثاء وحتى نهاية شهر رمضان

أشار إلى أن كيلو اللحم البرازيلي تراجع إلى 85 جنيها وكيلو اللحم الهندي 55 جنيها وكيلو اللحم السوداني 95 جنيها.

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن معارض «أهلا رمضان» و«كلنا واحد» ستبدأ بداية من غدا الثلاثاء و تستمر مدة 45 يوم لأول مرة و ذلك حتي نهاية شهر رمضان المبارك .

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد بدء الأسعار في التراجع و ذلك مع زيادة المعروض من السلع في السوق المحلية ، حيث أن كيلو اللحم البرازيلي تراجع إلى 85 جنيها وكيلو اللحم الهندي 55 جنيها وكيلو اللحم السوداني 95 جنيها.

وأضاف سعد أن الحكومة لديها خطط لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية بشأن ضبط أسعار السلع ، ووزارة المالية لديها خطط لتوفير السلع عند استمرار الأزمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح سعد أن الحملات الرقابية بدأت بالفعل في الأسواق من خلال وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وتلك الحملات كانت رسالة ردع لكل من حاول التربح بشكل غير صحيح و تخزين السلع بشكل يؤثر سلباً على الأسواق .

وأشار سعد إلى أن الأسعار الاسترشادية هي ليست جبرية ولكن في أوقات الأزمات التي نشهدها حاليا هو وضع سعر متوسط لكل سلعة استراتيجية وهو أقل سعر و أعلى سعر ، و إن كان هناك زيادة عن السعر الأعلى يتم إبلاغ الجهات الرقابية.

و أوضح سعد أنه يتم سؤال من قام برفع السعر و الاستماع إلي مبرراته و فى حال عدم وجود مبرر حقيقي يتم عمل قضية تموينية برفع سعر سلعة .