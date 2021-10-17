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متحدث الوزراء: الموظف الحكومي الممتنع عن تلقي لقاح كورونا هيجراله كتير.. وسيحول للشئون القانونية (فيديو)

مطالبا الطلاب بسرعة تسجيل الحصول على اللقاح
محمد مجدي 10:12 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 10:12 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم تطعيم نحو 4 ملايين و نصف ما بين التعليم العالي و الأزهري و موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك بلقاح كورونا و متبقي 600 ألف ما بين 23 ألف موظف في الجهاز الإداري و 556 ألفا في التعليم العام و هناك التعليم العالي المستهدف كان 3 ملايين تم الانتهاء من تطعيم 1.2 مليون و يتبقي حوالي 1.75 مليون .

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وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه يطالب الطلاب بسرعة التسجيل قبل يوم 1 نوفمبر القادم.

وأضاف : لموظف الذي يمتنع عن تلقي لقاح كورونا هيجراله كتير الموظف اللي يفكر أنه يقعد في البيت تعتبر انقطاع عن العمل دون مبرر .

وتابع سعد : سيتم تطبيق الإجراءات القانونية وفقاً لهذا التوصيف ، موجها حديثه الي الموظف الحكومي قائلا: ستحول الي الشئون القانونية .

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و أوضح أن معدلات الوفاة بفيروس كورونا انخفضت ولكن اعداد الإصابة في زيادة لذلك يجب الالتزام بالعمل بالاجراءات الوقائية بارتداء الكمامات قائلا الخطر مازال موجود .

وأشار إلي أنه سيتم إقامة نقاط تطعيم داخل المحاكم وذلك لسهولة حصول المواطنين على اللقاح ، قائلا : المواطن لن يستطيع رفع قضية أو تقديم أي طلب الا بعد تلقيه لقاح كورونا وذلك إعتبارا من 1 ديسمبر القادم .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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