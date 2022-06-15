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متحدث الوزراء: العمل جار حاليا على تأمين احتياجاتنا وبناء مخزون إضافي من القمح

الاحتياطي الاستراتيجي يكفي مدة 6 اشهر

متحدث الوزراء: العمل جار حاليا على تأمين احتياجاتنا وبناء مخزون إضافي من القمح
محمد مجدي

محمد مجدي

9:22 م, الأربعاء, 15 يونيو 22

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر و يتم حاليا العمل على بناء مخزون استراتيجي جديد من خلال المناشئ المعتمدة .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد

وأضاف: “لا نملك رفاهية انخفاض مخزوننا الاستراتيجي من القمح لانه سلعة استراتيجية، و يتم العمل حاليا على تأمين احتياجاتنا وبناء مخزون إضافي من القمح “.

و تابع سعد أنه تم توسيع دائرة المناشئ التي يتم استيراد الاقماح منها والتي بلغت 24 دولة و يتم التواصل مع عدة دول منها لاستيراد القمح .

وأشار سعد إلى أن قيمة ما تتحمله مصر من ارتفاع أسعار القمح يصل إلى 20 مليار جنيه في العام الواحد، لافتاً إلى أنه تم استلام حتى الآن 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين.

محمد مجدي

محمد مجدي

9:22 م, الأربعاء, 15 يونيو 22