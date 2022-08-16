متحدث الوزارة يكشف تفاصيل صحة وزير التنمية المحلية بعد حادث «العلمين» (فيديو)

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية آخر تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بعد حدوث تصادم في مدينة العلمين.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد إن وزير التنمية المحلية بخير ، متابعا: “متواجدين مع الوزير في المستشفي”.

وأوضح قاسم أن الوزير به بعض الكدمات البسيطة ، ولا يوجد اشتباه في نزيف في المخ، والحالة الصحية للمرافقين جيدة.

وأشار متحدث الوزارة إلى أن موكب وزير التنمية المحلية كان على طريق العالمين و قامت عربية مقطورة بقطع الطريق عليهم ، قائلا: “إحنا شوفنا الحادثة على الطريق وإحنا جايين المستشفي”.