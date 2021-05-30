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متحدث الوزارة عن تحريك سعر لتر الزيت: من 2 إلى 5 جنيهات تتحملها التموين عن المواطن (فيديو)

أكد أن مصر تستورد 95٪ من احتياجاتها من الزيوت الخام.
محمد مجدي 10:36 م, الأحد, 30 مايو 21 10:36 م, الأحد, 30 مايو 21

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أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة منذ بداية أزمة كورونا حتي الآن لم تشهد نقص في أي سلعة واحدة بمنظومة التموين وبناء عليه ارتفعت أسعار الزيوت عالميا بنسبة 55٪ ، كما أن مصر تستورد 95٪ من احتياجاتها من الزيوت الخام.

وقال كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم ، إن سعر طن الصويا الخام ارتفع من 13 ألف و920 جنيها إلي 20 ألف جنيه بحوالي زيادة 8 آلاف جنيه ، وذلك من ديسمبر 2020 و حتي مايو 2021 .

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وأضاف كمال أنه مازالت وزارة التموين تتحمل عن المواطن ما بين 2 إلى 5 جنيهات في سعر عبوة الزيت زنة 1 لتر ، موضحا أن سعر اللتر في السوق المحلية ما بين 23 إلى 28 جنيها، في حين أنه تم تحديد سعر اللتر على بطاقة التموين بـ 21 جنيها .

وأشار كمال إلى أنه يتم استهلاك شهريا ما بين 65 إلى 70 ألف طن زيوت تموينية ، قائلا: لو مكنش السعر أتحرك كان هيكون في عزوف من الموردين لتوريد الزيوت للتموين بسبب انخفاض سعر التوريد .

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وأوضح كمال أنه تم عمل عبوة جديدة من الزيت زنة 800 مللي بسعر 17 جنيها سيتم طرحها على البطاقات التموينية بداية من يوم 1 يونيو المقبل .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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