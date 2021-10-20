اقتصاد وأسواق

متحدث «التموين»: الاتفاق على آلية طرح البيض في المجمعات الاستهلاكية.. غدًا

يتم الاتفاق على سعر طرح الكرتونة و آلية التغليف والنقل
محمد مجدي 3:08 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 3:08 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم عقد مساء اليوم بين الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بهدف طرح كرتونة البيض بأسعار مخفضة للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث النيل والاهرام والإسكندرية.

وقال “كمال” إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لملامح الاتفاق، موضحًا أن الاتفاق النهائى سيتم الانتهاء منه غدًَا الخميس حول آلية طرح كرتونة البيض فى المنافذ التابعة لوزارة التموين.

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وأضاف “كمال” أنه تم عقد اتفاق مبدئي بين القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للمساعدة في التخفيف على المواطن من ارتفاع الأسعار .

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا على طرح كرتونة البيض في المنافذ التموينية بسعر أقل من 50 جنيهًا يبدأ من 47 و48 جنيهًا للكرتونة، والاتفاق النهائي سيكون معلنًا بعد مناقشة أمور التغليف والنقل.

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جاء ذلك على هامش جولة لوزارة التموين لفرع إدارة مشروع جمعتي بمنطقة ألماظة، بحضور اللواء إيهاب عبد الرحمن رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي للوزارة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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