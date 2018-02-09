متحدث النواب: واثقون من قدرة قوات إنفاذ القانون على تطهير سيناء

وكالات:أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ثقة الشعب المصري بمختلف فئاته في قدرة قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة على تطهير سيناء من الإرهاب وجميع العناصر والتنظيمات التي تهدد أمن وسلام الوطن الغالي، قائلاً: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صادق ليس من هواة الشعارات وين

وكالات:

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ثقة الشعب المصري بمختلف فئاته في قدرة قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة على تطهير سيناء من الإرهاب وجميع العناصر والتنظيمات التي تهدد أمن وسلام الوطن الغالي، قائلاً: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صادق ليس من هواة الشعارات وينفذ دائما ما يتعهد به للشعب المصري.

جاء ذلك في كلمته مساء الجمعة، خلال ندوة نظمها نادي سموحة بعنوان «مصر بين تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل» بحضور المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وعدد من نواب البرلمان بالإسكندرية.

وشدد حسب الله، على أن هناك من يستهدف إسقاط الدولة المصرية في الداخل والخارج، مؤكداً أن الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشددا على أن الشعب المصري على استعداد للخروج بالملايين لمنح الرئيس تفويض جديد للقضاء على قوى الشر والظلام التي تسعى إلى إسقاط الدولة.

وأكد حسب الله، أن مجلس النواب يؤدي مهمته على أكمل وجه، مشيراً إلى إنجاز نحو 326 مشروع قانون؛ وهو رقم لم يحدث في المجالس التشريعية السابقة، كما أقر مؤخراً مجموعة من القوانين الهامة تصب في مصلحة المواطن المصري، وبصدد إقرار عدد من القوانين من بينها قانون الإدارة المحلية وقانون التأمين الصحي الذي سيتيح فرص العلاج للمجتمع كله.

من جانبه، قال المهندس محمد فرج عامر، لدينا ثقة كاملة في قدرة أبطال مصر البواسل من قوات إنفاذ القانون، على تطهير سيناء ومصر كلها من الإرهاب وقوى الشر والظلام، مؤكداً مساندة الشعب المصري لقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف الجيش والشرطة في مواجهة ظاهرة الإرهاب واقتلاعه من أرض مصر.

وأضاف أن الضربات القوية والموجعة التي قامت بها قوات إنفاذ القانون لقيت ارتياحًا كبيرًا واسع النطاق من الشعب المصري، بجميع انتماءاته السياسية والحزبية.