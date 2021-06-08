متحدث الكهرباء: 36 مليار جنيه قيمة استثمارات توصيل التيار في الـ 3 سنوات الأخيرة (فيديو)

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، أن قيمة استثمارات توصيل التيار في الـ 3 سنوات الأخيرة تبلغ 36 مليار جنيه.

وأوضح أن مشروع تخفيف الأحمال على الكهرباء بدء تحديدا في يوليو عام 2015 وذلك لإدخال نحو 3600 ميجاوات خلال 8.5 أشهر خلال تلك الأزمة والتي امتدت حتي منتصف 2016

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه تم إنشاء 3 محطات عملاقة بقدرة تصل إلى 14 ألف و400 ميجاوات خلال عامين و نصف .

وتابع قوله : زمن إنشاء محطة واحدة في الظروف العادية يستغرق من 4 إلى 5 سنوات و تم إنجاز تلك المحطات في عامين و نصف ، مضيفا أنه تم إدخال ما يقرب من 28 ألف و500 ميجاوات على شبكة الكهرباء ، مع تحقيق فائض يصل إلى 25% .

وأكد حمزة أن استثمارات توصيل التيار الكهربي بلغت نحو 36 مليار جنيه خلال 3 سنوات الأخيرة، إضافة إلى تحسين جودة التيار في بعض المناطق بالجمهورية مثل الصعيد ، كما أن 99.9% من مساحة مصر مغطاة بالكامل بالتيار الكهربي .

وأشار حمزة إلي أن إمداد المناطق النائية بالتيار الكهربي من خلال المولدات المتنقلة و الاحتياطية ، مضيفا أن التطوير مستمر من خلال مبادرة حياة كريمة .

ولفت إلي أن ذلك جاء بعد أن كان حجم العجز وصل إلى 20% ، بجانب مضاعفة الشبكات من 2300 إلى 6 آلاف ميجاوات ، فضلًا عن زيادة المحولات العملاقة إلى 4 أضعاف ما كانت موجودة عليه .