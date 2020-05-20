طاقة

متحدث «الكهرباء» يكشف لـ«المال» تفاصيل إصابة شخصين بفيروس كورونا بالوزارة

الوزارة ملتزمة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
عمر سالم 12:44 ص, الخميس, 21 مايو 20 12:44 ص, الخميس, 21 مايو 20

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن إجمالى المصابين الذين تم رصدهم خلال الساعات الماضيه بلغ شخصين أحدهما يعمل بالشؤون القانونية بديوان عام الوزارة بالعباسية.

وأضاف حمزة لـ«المال» ” أن الشخص الآخر كان يعمل بمبني الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتم الكشف على جميع المخالطين لهم بالتنسيق مع وزارة الصحة وتعقيم كافة مكاتبهم والأماكن التي تنقلوا بها.

وأشار إلى أنه تم إعطاء الشخصين إجازة لمدة 14 يوما للخضوع للحجر الصحي، لافتا إلى أنه لم يظهر حالات أخرى حتي الآن، مؤكدا أن الوزارة تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد حمزة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بصحة جيدة، ويمارس عمله اليومي من اجتماعات وافتتاحات للمشروعات وغيرها.

وأضاف حمزة أن الوزير لم يخالط أى حالة مصابة بكورونا، كما أنه ملتزم التزاما كاملا بكامل أعمال التعقيم وغيرها، ويلتزم بشكل كامل بارتداء الكمامة وتعقيم يده باستمرار ومراعاة البعد الاجتماعي في كافة لقاءاته.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم في بيان ، أنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، قامت الوزارة، صباح الأربعاء بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، عددًا من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا لجميع العاملين، بمختلف درجاتهم الوظيفية، من ديوان الوزارة والقابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع والإنتاج، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

1- الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند دخول مباني الشركة لعدم دخول أي شخص حرارته مرتفعة.

2- أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال، يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية؛ لتحديد موقفه.

3- التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكل المباني التابعة، خصوصًا المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

4- التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمَدة لتعقيم المباني التابعة لوزارة الكهرباء، مرة كل 15 يومًا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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