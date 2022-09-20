متحدث الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال سواء داخليا أو خارجيا ولدينا احتياطي محترم (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن احتياطي الكهرباء لدى مصر تخطى 15 ألف ميجاوات، ما يسمح بالاعتماد على الوحدات ذات الكفاءة الأعلى والخاصة بمحطات سيمينز، مشيرًا إلى أن الرؤية السياسية أن تكون مصر مركزًا إقليميا لتبادل الطاقة.

وأضاف حمزة خلال مداخله هاتفية في نشرة الاخبار بقناة “إكسترا نيوز”، أنه لا يوجد تخفيف أحمال سواء داخليا أو خارجيا ولدينا احتياطي محترم، كما أن الوزارة لديها خطوات في ترشيد استهلاك الكهرباء، وهي تخفيض الإضاءة، وخاصة الكهرباء الزائدة على الاحتياج، والتأكيد على ضبط حرارة التكييف بألا تكون أقل من 25 درجة.

وتابع حمزة أنه تم عمل إجراءات أخرى ما بين وزارتي البترول، والكهرباء في زيادة الاعتماد على المازوت بدلا من جزء من الغاز الطبيعى، للاستفادة منه وتصديره كعائد اقتصادي يعود على الدخل القومي.

وأشار حمزة إلى أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة ارتفع، كما تهتم أوروبا بالربط مع مصر للحصول على الطاقة، وخاصة من المصادر المتجددة، ولدينا إنتاج ما يقرب من 7 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، كما أعددنا خطة مستقبلية لنسبة المشاركة في الطاقة المتجددة بحوالي 42%.

وقال حمزة إن الاحتياطي من الكهرباء سمح لمصر أن تقوم بعملية ربط ما بين الدول كالأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء خط ربط ما بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة المختلفة، وهو أقوى خط ربط إلى الآن، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان وقبرص.