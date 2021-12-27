طاقة

متحدث «الكهرباء» : تقديم تسهيلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في مشروعات الوزارة (فيديو)

مجمع بنبان للطاقة الشمسية
محمد مجدي 9:35 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 9:35 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان تنفذه 32 شركة من شركات القطاع الخاص باستثمارات تتخطى 2 مليار دولار، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضائية دي إم سي، أن المشروعات التي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص تنطلق من خلال التسهيلات والاحتياجات اللازمة لهم، سواء كانت الأماكن اللازمة لإقامة مشروعات محطات للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

اقرأ أيضا  السيسي يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان (فيديو)

وتابع حمزة أنه يتم أيضًا تقديم تسهيلات في التشريعات الخاصة بتلك المشروعات، موضحًا أن القطاع الخاص المحلي استفاد من تعاونه مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال مشاركته في تلك المشروعات.

وأكد حمزة أن دخول 3 محطات كهربائية لإنتاج الكهرباء على مدار عامين ونصف يعتبر إعجازًا، وما كان لذلك أن يتحقق إلا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للقطاع الحيوي.

اقرأ أيضا  وزير البترول : 12 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 902 قرية فى الصعيد
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

مصر توقع 25 عقدا للتنقيب عن الذهب مع شركات أجنبية ومصرية خلال عام

نسمة بيومي 9:47 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

8 مليارات دولار استثمارات تنفيذ حزمة مشروعات جديدة للبتروكيماويات

نسمة بيومي 6:22 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

«البترول»: 3 مليارات جنيه استثمارات تدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال 2021

نسمة بيومي 6:07 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

أبرزها مجمع البنزين بأسيوط.. مصر تنهى تنفيذ 3 مشروعات تكرير عملاقة خلال 2021

نسمة بيومي 4:44 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

البترول: قفزة في أعداد المنازل العاملة بالغاز الطبيعى بمصر بلغت 12.9 مليون وحدة سكنية

نسمة بيومي 4:10 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

4.2 مليار دولار استثمارات 6 مشروعات لتنمية حقول البترول والغاز

نسمة بيومي 4:00 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21