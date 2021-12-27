متحدث «الكهرباء» : تقديم تسهيلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في مشروعات الوزارة (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان تنفذه 32 شركة من شركات القطاع الخاص باستثمارات تتخطى 2 مليار دولار، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضائية دي إم سي، أن المشروعات التي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص تنطلق من خلال التسهيلات والاحتياجات اللازمة لهم، سواء كانت الأماكن اللازمة لإقامة مشروعات محطات للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وتابع حمزة أنه يتم أيضًا تقديم تسهيلات في التشريعات الخاصة بتلك المشروعات، موضحًا أن القطاع الخاص المحلي استفاد من تعاونه مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال مشاركته في تلك المشروعات.

وأكد حمزة أن دخول 3 محطات كهربائية لإنتاج الكهرباء على مدار عامين ونصف يعتبر إعجازًا، وما كان لذلك أن يتحقق إلا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للقطاع الحيوي.