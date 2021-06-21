متحدث العاصمة الإدارية : جاهزون لاستقبال الحكومة نهاية العام.. ونحقق أرباحًا من بيع الأراضي

عُقد، اليوم، على هامش أعمال معرض ومؤتمر V estate expo عددٌ من الجلسات النقاشية التي سلط فيها الضوء على الوضع الراهن للقطاع العقاري في مصر، ولا سيما بعد أن تمكنت من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ والسيطرة عليه بشكل كبير. وفي هذا الإطار ناقش خبراء القطاع العقاري والاستثماري الفرص المتاحة التي توفرها السوق المصرية في مرحلة ما بعد كوفيد- 19، كما ناقش الخطوات والإستراتيجية التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية عالية المستوى لكل القطاعات في مختلف المحافظات.

بدأت الجلسات بعرض للعميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، كشف فيه تطور مراحل البناء والتوقيتات الزمنية لانتقال الحكومة، وآلية تمويل المشروع الذي يُعدّ الأضخم في العالم حتى الآن.

حيث أكد أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل انتقال حوالي 50 ألف موظف للعمل هناك خلال الشهور المقبلة، ما يعزز من سرعة إحياء المشروع الذي تم الانتهاء من أغلبه بنسبة عالية، خاصة مع اقتراب موعد انتقال الحكومة بشكل كامل للعمل من العاصمة والمتوقع له نهاية العام الحالي.

إنهاء 95% من الحى الحكومى

وكشف الحسيني أنه تم الانتهاء من الحي الحكومي بنسبة 95% وهو جاهز لانتقال الوزارات بنهاية العام الحالي، مضيفًا أنه جرى إجراء اختبارات على المرافق والتقنيات الذكية داخل مباني الوزرات، وأشار إلى أن عملية التسويق للأبراج في العاصمة؛ ومنها البرج الأيقوني، متوقع أن تبدأ قريبًا.

وبشأن التدفقات المالية أوضح المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية أنه نتيجة بيع الأراضي حققت الشركة أرباحًا، ما يفسر عدم طرح جزء منها للاكتتاب، خاصة مع زيادة اهتمام المطورين في مصر والوطن العربي بالعمل هناك.

عباس : العاصمة خلقت سوقًا عقارية جديدة

من جانبه عرض نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس الجهود التي قامت بها الوزارة في العاصمة الإدارية، حيث توقّع زيادة الطلب على المشروعات التي حققت بالفعل نسبة كبيرة في المبيعات، فور انتقال الحكومة بكاملها، حيث تشهد المنطقة عملية تنمية كبيرة، خاصة أنها تنتهج فكرًا جديدًا؛ وهو المدن الذكية.

وقال “إن العاصمة الإدارية خلقت سوقًا عقارية جديدة ومنطقة تنمية وصل فيها الطلب إلى نسبة كبيرة”.

وأوضح أن الوزارة قاربت على الانتهاء الكلي لبعض المشروعات؛ ومنها الأحياء السكنية والبرج الأيقوني الذي سينتهي الهيكل المعدِني له خلال شهر.

ونوه عباس، خلال مداخلته في معرض V estate expo، بأن وزارة الإسكان ستتوسع في مشروعات الشراكة خلال الفترة المقبلة مع بعض الشركات العاملة، ونعمل على أن يكون لكبرى الشركات العالمية مقارّ لها في العاصمة.

وأكد عباس اهتمام الدولة بالحلول غير التقليدية على غرار V estate expo الذي خلق قناة وتقنية فريدة تتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تتبنّاها الدولة.

مكادى هايتس تهتم بإنشاء المدن الترفيهية

بدوره قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، إن شركة أوراسكوم للتنمية تُولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء المدن الترفيهية.

وأوضح أن الفترة التي تلَت انتشار فيروس كورونا في العالم أسهمت في تغيير نمط حياة البشر من الانتقال من المدن والعواصم المزدحمة إلى الساحلية، وهو ما لاحظناه في مصر من خلال مبيعات الشركة التي ارتفعت بأضعاف كبيرة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وركّز دويدار حديثه على القطاع السكني السياحي الذي يتبنّى حلول التكنولوجيا، والدور الذي تلعبه الشركات في بناء المدن، والتي تجعل القطاع أمامه فرص واعدة لاستعادة نشاطه وتحقيق معدلات نمو سريعة.

ومن الموضوعات الحيوية التي تمّت مناقشتها أيضًا، ما قدّمته آلاء القحطاني من السعودية من حل عملية التطوير العقاري في الوطن العربي وكيفية بناء الثقة بين المعماري والمطور للوصول إلى أفضل أشكال البناء، خاصة أنه في الغالب العام المطور يعمل مع أكثر من جهة معمارية.

يختتم الحدث الافتراضي لمعرض ومؤتمر V estate expo يوم غدٍ الثلاثاء، بجدول أعمال مزحم بالندوات والحوارات، يشارك فيها آسر حمدي، رئيس مجلس ادارة الشرقيون للتنمية العمرانية، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي لمينكا، وعلي عبد الغفار الرئيس التنفيذي لشركة سوير سيفين، وأحمد بركات الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو وان والمسئولة عن تنظيم المعرض.