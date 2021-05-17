متحدث الصحة: 3 خطوط إخلاء لمصابي غزة بشمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة (فيديو)

أكد الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة وصول المصابين من قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وذلك بتوجيهات رئاسية ، كما بدء منذ قليل ارسال شحنة ضخمة من الأدوية والمستلزمات الطبية تزن 65 طنا للقطاع.

وقال مجاهد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه تم توفير 165 سيارة إسعاف مجهزة ، منهم 50 سيارة موزعين على طول معبر رفح و 50 سيارة أخري دعم لمحافظات القناة ، و نحو 65 سيارة إسعاف تعمل في محافظة شمال سيناء.

واضاف مجاهد، انه تم عمل 3 خطوط إخلاء للمصابين من خلال 11 مستشفى تم تجهيزهم لاستقبال المصابين من غزة بها 37 فريق طبي بمختلف التخصصات ، منها مستشفي بئر العبد النموذجي والشيخ زويد المركزي والعريش العام بطاقة استيعابية 300 سرير داخلي و 81 سرير رعاية و 44 جهاز تنفس صناعي و250 طبيب بمختلف التخصصات.

وتابع مجاهد أن خط الإخلاء الثاني في الاسماعيليه وهو مجمع الاسماعيليه الطبي و مستشفى طوارئ ابو خليفه، بعدد 400 سرير ، بينما خط الإخلاء الثالث في محافظة القاهرة بمستشفيات معهد ناصر و دار الشفاء و البنك الاهلي وأحمد ماهر و المطرية التعليمي و الشيخ زايد التخصصي .