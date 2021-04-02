متحدث الصحة: 139 مركزًا لتلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية وإمكانية وصولها لـ5 آلاف (فيديو)

تم زيادة عدد الفرق الطبية وزيادة عدد الرسائل الموجهة للمواطنين لزيادة أعدادهم لتلقى اللقاح

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه تمت زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا من 40 مركزًا إلى 139 على مستوى الجمهورية، وبزيادة عدد المراكز تم زيادة عدد الفرق الطبية وزيادة عدد الرسائل الموجهة للمواطنين لزيادة أعدادهم لتلقى اللقاح.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إنه يتم إرسال 250 رسالة للمواطنين يوميًا، وستشهد الفترة المقبلة زيادة عدد المراكز لنحو 200 مركز على مستوى الجمهورية وتحديدًا الأحد المقبل، منها 40 مركزا فى محافظة القاهرة.

وأضاف مجاهد، الزحام الحالى أمام المراكز نتيجة تأخر المواطنين في الحصول على التطعيم فى الأيام المحدد لهم، وذهابهم مع الأشخاص الجدد.

وأوضح خالد مجاهد، أن هناك شائعات كثيرة خرجت حول لقاح أسترازينيكا فيما يتعلق بالجلطات وغيرها، ولكن هذه الشائعات نفتها منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة المقبلة.

وأشار مجاهد الي أنه في حالة زيادة أعداد المواطنين على تلقى اللقاح بعد تسجيل بياناتهم على الموقع، سيتم تخصيص 5 آلاف مركز ووحدة صحية على مستوى المحافظات، ويمكن تطعيم 12.5 مليون مواطن فى 25 يوم عمل فقط .